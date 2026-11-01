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Турнир ATP-500, Вена: расписание матчей 1 ноября

Турнир ATP-500, Вена: расписание матчей 1 ноября
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Сегодня, 1 ноября, в Вене, Австрия, завершится турнир категории ATP-500. В рамках игрового дня пройдёт финальный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи на сегодня.

Теннис. ATP-500 Вена, Австрия. Расписание матчей 1 ноября (время московское):

В полуфинале австралиец одержал победу над Александром Зверевым со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). Алькарас в 1/2 финала турнира обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Звание чемпиона «пятисотника» в Вене принадлежит пятикратному чемпиону турниров «Большого шлема» итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.

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