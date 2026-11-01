Шнайдер обратилась к болельщикам после победы в финале турнира в Токио
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Обладательница шести титулов WTA в одиночном разряде 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поблагодарила болельщиков за поддержку на прошедшем турнире WTA-500 в Токио, Япония.
Токио (ж). Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 06:10 МСК
23
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
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|7
|2
|
|5
|6
13
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«И, конечно, самая большая благодарность – болельщикам, которые приходят сюда каждый день, независимо от погоды, условий, солнца, ветра, холода. Огромное вам спасибо. Играть перед вами – одно удовольствие. И надеюсь увидеть вас в следующем году», – приводит слова Шнайдер пресс-служба WTA в социальной сети X.
Ранее россиянка одержала победу на «пятисотнике» в Токио. Чемпионский титул в Японии стал для 22-летней Шнайдер шестым в карьере на уровне тура, третьим на турнирах WTA-500, а также первым в текущем сезоне.
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