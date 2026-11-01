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ATP 1000. Париж. День 2
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ИНН: 7814665871
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13:00 Мск
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Теннис
Париж. 1-й круг
13:00
К. Алис
–
А. Фери
Не начался
13:00
А. Риндеркнеш
–
Ф. Серундоло
Не начался
13:00
А. Рублёв
–
Т. Этчеверри
Не начался
14:30
Б. Накашима
–
М. Берреттини
Не начался
14:30
А. Давидович-Фокина
–
М. Куаме
Не начался
14:30
С. Циципас
–
Л. Тьен
Не начался
16:00
Т. Пол
–
Х. Руне
Не начался
16:00
Н. Джокович
–
В. Вашеро
Не начался
Гонконг. 1-й круг
09:20
Д. Ястремская
–
З. Сёнмез
4:4
1-й сет
09:20
Т. Гибсон
–
А. Олейникова
3:5
1-й сет
10:30
М. Инглис
–
М. Джойнт
Не начался
10:30
С. Кырстя
–
М. Тимофеева
Не начался
12:00
Х. Сакацумэ
–
Т. Валентова
Не начался
12:00
А. Шубладзе
–
Л. Самсонова
Не начался
13:30
А. Паркс
–
А. Эала
Не начался
15:00
Е. Приданкина
–
П. Бадоса
Не начался
Ченнай. 1-й круг
08:35
О. Селехметьева
–
Т. Костович
6:4
3:2
2-й сет
08:40
П. Удварди
–
Р. Монтгомери
4:6
6:1
0:1
3-й сет
08:40
Х. Тайхман
–
Д. Гарленд
3:6
3:4
2-й сет
10:30
Л. Фрухвиртова
–
В. Фальковская
Не начался
10:30
Е. Вандромме
–
К. Окамура
Не начался
10:30
А. Захарова
–
П. Яценко
Не начался
12:00
В. Морвайова
–
П. Кудерметова
Не начался
12:00
Д. Бёррэдж
–
В. Адкар
Не начался
12:00
Д. Чен
–
К. Хуэй
Не начался
13:30
М. Утидзима
–
Р. Шрамкова
Не начался
13:30
М. Раджешваран-Реватхи
–
К. Кава
Не начался
13:30
Р. Золотарёва
–
Л. Стефанини
Не начался
15:00
А. Фалей
–
М. Линетт
Не начался
15:00
С. Ямалапалли
–
С. Вальтерт
Не начался
15:00
М. Савангкаев
–
М. Хонтама
Не начался
Париж — парный разряд. 1-й круг
15:00
П. Ноуза/М. Винус
–
Ф. Кабраль/Д. Трейси
Не начался
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До Дианы Шнайдер турнир в Токио выигрывали шесть российских теннисисток