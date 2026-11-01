Турнир ATP-500, Базель: расписание матчей 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, в Базеле, Швейцария, завершится турнир категории ATP-500. В рамках игрового дня пройдёт финальный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Теннис. ATP-500 Базель, Швейцария. Расписание матчей 1 ноября (время московское):

17:30 — Иржи Легечка (Чехия, 8) — Валантен Вашеро (Монако).

В полуфинале Легечка (21-я строчка в рейтинге) одержал победу над Ян-Леннардом Штруффом (47-й в рейтинге) со счётом 3:6, 7:5, 6:4. Вашеро (31-й в рейтинге) обыграл 13-ю ракетку мира Тейлора Фрица со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

В 2025 году победу на «пятисотнике» в Базеле одержал 40-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека. В финале турнира он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину.