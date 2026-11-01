Фото: Диана Шнайдер с трофеем за победу на «пятисотнике» в Токио

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер получила трофей за победу на турнире категории WTA-500 в Токио. В финале соревнований она одолела финалистку US Open — 2021 представительницу Канады Лейлу Фернандес, занимающую в мировом рейтинге 23-е место, со счётом 6:4, 5:7, 6:2. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото российский теннисистки с полученным за победу трофеем.

Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Для Дианы Шнайдер титул в Токио с