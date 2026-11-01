Директор «Мастерса» в Париже: Джокович менее эффективен, чем несколько лет назад

Директор турнира серии «Мастерс» в Париже Седрик Пиолин призвал болельщиков насладиться игрой 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира Новака Джоковича на кортах столицы Франции. Турнир стартует в понедельник, 2 ноября.

«Думаю, посыл такой: давайте насладимся этим. Давайте насладимся Новаком, потому что если это и не его последнее появление здесь, то, возможно, предпоследнее. Наш рекордсмен, семь побед на Rolex Paris Masters и, нет нужды говорить, 24 победы на турнирах «Большого шлема»…

Лёгких кругов не бывает, но, вероятно, этот будет сложным, поскольку сам Вашеро – мы видели, что в этом году он был немного травмирован, – вернулся в хорошей форме, с большим желанием показать себя. Он игрок с большим качеством в своей игре. А Новак немного менее эффективен, чем был несколько лет назад, потому что годы берут своё», – приводит слова Пиолина Tennis Majors.

В первом круге «Мастерса» 39-летний серб сыграет с 31-й ракеткой мира представителем Монако Валантеном Вашеро.