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Фернандес расплакалась на награждении в Токио из-за смерти дедушки накануне финала

Фернандес расплакалась на награждении в Токио из-за смерти дедушки накануне финала
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Финалистка US Open — 2021 23-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес после поражения в финале турнира категории WTA-500 от россиянки Дианы Шнайдер расплакалась на церемонии награждения из-за потери близкого родственника накануне финального матча. Фернандес уступила со счётом 4:6, 7:5, 2:6. Ранее мать теннисистки сообщила на своей странице в социальной сети о кончине дедушки спортсменки.

Токио (ж). Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 06:10 МСК
Лейла Фернандес
23
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Фото: скриншот из трансляции

«Хочу поблагодарить семью, которая сейчас вернулась домой. К нам пришли некоторые печальные новости, но спасибо всем за поддержку и сообщения – это правда очень многое значит. Лоло (дедушка. – Прим. «Чемпионата»), я знаю, что ты смотришь на нас. Спасибо, что всегда был сильным, поддерживал нас. Знаю, что ты оттуда, сверху, будешь о нас заботиться», – сказала, заплакав, Фернандес на церемонии награждения.

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