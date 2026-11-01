Фернандес расплакалась на награждении в Токио из-за смерти дедушки накануне финала

Финалистка US Open — 2021 23-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес после поражения в финале турнира категории WTA-500 от россиянки Дианы Шнайдер расплакалась на церемонии награждения из-за потери близкого родственника накануне финального матча. Фернандес уступила со счётом 4:6, 7:5, 2:6. Ранее мать теннисистки сообщила на своей странице в социальной сети о кончине дедушки спортсменки.

Фото: скриншот из трансляции

«Хочу поблагодарить семью, которая сейчас вернулась домой. К нам пришли некоторые печальные новости, но спасибо всем за поддержку и сообщения – это правда очень многое значит. Лоло (дедушка. – Прим. «Чемпионата»), я знаю, что ты смотришь на нас. Спасибо, что всегда был сильным, поддерживал нас. Знаю, что ты оттуда, сверху, будешь о нас заботиться», – сказала, заплакав, Фернандес на церемонии награждения.