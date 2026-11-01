Ярослав Дёмин обыграл Бар-Бирюкова и стал чемпионом «челленджера» в Нинбо

Российский теннисист Ярослав Дёмин, занимающий 596-ю строчку в мировом рейтинге, одержал победу на турнире серии «Челленджер» в Нинбо, Китай. В финале он обыграл своего соотечественника Петра Бар-Бирюкова (331-я строчка в рейтинге) со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (8:6).

Соперники провели на корте 2 часа 38 минут. По ходу матча Дёмин трижды подал навылет, допустив пять двойных ошибок, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. Бар-Бирюков в игре сделал девять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти, допустив при этом 10 двойных ошибок.

Турнир в Нинбо проходил с 26 октября по 1 ноября. Призовой фонд «челленджера» составил $ 107 тыс.