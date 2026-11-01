Хачанов рассказал о процессе расставания с Мартичем после многих лет сотрудничества

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как проходило расставание с тренером Ведраном Мартичем после долгого сотрудничества.

– Расскажи, пожалуйста, как проходил процесс расставания с Ведраном Мартичем.

– Ведран в какой-то степени даже как член моей семьи, потому что я поехал в Сплит, когда мне было 15 с половиной лет, уехал из Москвы, из России. Жил у него, можно сказать, ну, не дома, но рядом с ним.

Поэтому на протяжении 15 лет он меня тренировал порядка 10 лет, хоть мы и расставались два раза на небольшой период, но просто чувствовали, если честно, что, наверное, момент подошёл попробовать просто другой голос, другую мотивацию, другое, может быть, какой-то даже апроуч (подход. — Прим. «Чемпионата») в теннисе, то есть, может быть, даже тренировочный процесс чуть по-другому сделать. Я знаю, чего мы смогли достичь вместе с ним на протяжении моей карьеры, и мы всё равно остаёмся с ним постоянно на связи. Даже сейчас, эти месяцы, он мне после матчей почти всех писал, переписывались. У нас эта связь есть, она останется, и на теннисе, на роли игрок – тренер она не заканчивается, я просто почувствовал, что хочется попробовать что-то ещё, – сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».