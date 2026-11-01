Известно, сколько призовых Диана Шнайдер получит за титул на турнире WTA-500 в Токио

Обладательница шести титулов WTA в одиночном разряде 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер получит $ 185 500 за победу на турнире категории WTA-500 в Токио, Япония. Её соперница по финалу канадская теннисистка Лейла Фернандес, занимающая 23-ю строчку в мировом рейтинге, заработает $ 114 500.

Кроме того, россиянка получит 500 рейтинговых