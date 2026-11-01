Известно, сколько призовых Диана Шнайдер получит за титул на турнире WTA-500 в Токио
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Обладательница шести титулов WTA в одиночном разряде 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер получит $ 185 500 за победу на турнире категории WTA-500 в Токио, Япония. Её соперница по финалу канадская теннисистка Лейла Фернандес, занимающая 23-ю строчку в мировом рейтинге, заработает $ 114 500.
Токио (ж). Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 06:10 МСК
23
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
13
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Кроме того, россиянка получит 500 рейтинговых