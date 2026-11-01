«В моём случае всё что угодно может быть». Рублёв — о своей сетке на «Мастерсе» в Париже

22-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своей сетке на предстоящем «Мастерсе» в Париже.

«Да, в моём случае всё что угодно может быть (смеётся). Я же говорю. Когда всё нормально, в нормальном состоянии, то неважно, какая сетка, точно так же когда я не в состоянии, какая бы классная и удобная сетка ни была, это бесполезно. Когда я не в состоянии, могу кому угодно проиграть, и точно так же когда в состоянии, могу любого обыграть.

Посмотрим. Пока что последний раз я умудрился ему (Томасу Мартину Этчеверри – первому сопернику Рублёва в Париже. – Прим. «Чемпионата») проиграть, поэтому, я же говорю, здесь всё зависит от моего состояния. Если состояние будет, то всё будет нормально. Если состояния не будет, то там кого угодно дай, ничего не будет», – сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».