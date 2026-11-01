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Лилли Таггер – Хэрриет Дарт: результат матча 1 октября 2026, счёт 1:2, финал, WTA-250

Хэрриет Дарт стала чемпионкой турнира WTA-250 в Гуанчжоу
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115-я ракетка мира Хэрриет Дарт, представляющая Великобританию, стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Гуанчжоу, Китай. В финале она одержала победу над 53-й ракеткой мира австрийской теннисисткой Лилли Таггер со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Гуанчжоу. Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 11:40 МСК
Лилли Таггер
53
Австрия
Лилли Таггер
Л. Таггер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Хэрриет Дарт
115
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт

Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут. По ходу встречи Дарт четыре раза подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных, допустив при этом четыре двойные ошибки. Таггер сделала в игре пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Для 30-летней Хэрриет Дарт титул на турнире в Гуанчжоу стал первым на уровне тура.

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