Хэрриет Дарт стала чемпионкой турнира WTA-250 в Гуанчжоу

115-я ракетка мира Хэрриет Дарт, представляющая Великобританию, стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Гуанчжоу, Китай. В финале она одержала победу над 53-й ракеткой мира австрийской теннисисткой Лилли Таггер со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут. По ходу встречи Дарт четыре раза подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных, допустив при этом четыре двойные ошибки. Таггер сделала в игре пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Для 30-летней Хэрриет Дарт титул на турнире в Гуанчжоу стал первым на уровне тура.