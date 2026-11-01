Андрей Рублёв встретился с участниками группы Tokio Hotel после их концерта в Париже

22-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретился с участниками немецкой рок-группы Tokio Hotel после их концерта, который состоялся в Париже 30 октября. Совместное с музыкантами фото Рублёв опубликовал на своей странице в социальной сети.

Фото: Личный архив Андрея Рублёва

«Спасибо за шоу», – подписал снимок Рублёв, также добавив в публикацию видео с концерта.

Андрей Рублёв начнёт выступление на «Мастерсе» в Париже, который стартует в понедельник, 2 ноября, с матча с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (29-я ракетка мира). В текущем сезоне россиянин завоевал лишь один титул, в июле победив в финале турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция.