«Это очень много значит». Диана Шнайдер — о первом титуле в сезоне-2026

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер после победы в финале турнира WTA-500 в Токио, Япония, поблагодарила тренера за первый титул в сезоне и поздравила свою соперницу 23-ю ракетку мира Лейлу Фернандес с проведённой на «пятисотнике» неделей.

«Прежде всего я хочу поздравить Лейлу с потрясающей неделей – она добилась больших успехов в этой азиат