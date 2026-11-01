«Это очень много значит». Диана Шнайдер — о первом титуле в сезоне-2026
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер после победы в финале турнира WTA-500 в Токио, Япония, поблагодарила тренера за первый титул в сезоне и поздравила свою соперницу 23-ю ракетку мира Лейлу Фернандес с проведённой на «пятисотнике» неделей.
Токио (ж). Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 06:10 МСК
23
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
13
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Прежде всего я хочу поздравить Лейлу с потрясающей неделей – она добилась больших успехов в этой азиат