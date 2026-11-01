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«Это очень много значит». Диана Шнайдер — о первом титуле в сезоне-2026

«Это очень много значит». Диана Шнайдер — о первом титуле в сезоне-2026
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер после победы в финале турнира WTA-500 в Токио, Япония, поблагодарила тренера за первый титул в сезоне и поздравила свою соперницу 23-ю ракетку мира Лейлу Фернандес с проведённой на «пятисотнике» неделей.

Токио (ж). Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 06:10 МСК
Лейла Фернандес
23
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Прежде всего я хочу поздравить Лейлу с потрясающей неделей – она добилась больших успехов в этой азиат