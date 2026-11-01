Тренер Дианы Шнайдер отреагировал на победу теннисистки на «пятисотнике» в Токио
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Саша Бажин, тренер 13-й ракетки мира россиянки Дианы Шнайдер высказался о победе подопечной на турнире WTA-500 в Токио. В финале турнира Шнайдер одолела представительницу Канады Лейлу Фернандес, занимающую в мировом рейтинге 23-е место, со счётом 6:4, 5:7, 6:2.
Токио (ж). Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 06:10 МСК
23
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
13
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Шесть финалов из шести. Эта юная леди действительно уникум. Такому не научишь. Нельзя научить быть в моменте, когда это особенно важно. Какой же она воин и боец! Также мои поздра