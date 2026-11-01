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Фото: Кори Гауфф примерила образ пирата на Хэллоуин

Фото: Кори Гауфф примерила образ пирата на Хэллоуин
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира Кори Гауфф показала свой образ на Хэллоуин. На фото, которыми американская теннисистка поделилась на личной странице в одной из социальных сетей, она позирует в костюме пирата.

Фото: Соцсети Кори Гауфф

«Скоро у ваших берегов», — подписала фото Гауфф.

22-летняя Гауфф дважды становилась чемпионкой ТБШ. В 2023 году она одержала победу на US Open, в 2025 году американка стала победительницей «Ролан Гаррос».

В сезоне-2026 Кори Гауфф завоевала один титул на уровне тура. В августе теннисистка выиграла турнир категории WTA-1000 в Цинциннати, США. Ранее Гауфф также квалифицировалась на Итоговый турнир WTA — 2026 в одиночном разряде, который пройдёт в Индиан-Уэллсе.

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