Фото: Кори Гауфф примерила образ пирата на Хэллоуин

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира Кори Гауфф показала свой образ на Хэллоуин. На фото, которыми американская теннисистка поделилась на личной странице в одной из социальных сетей, она позирует в костюме пирата.

Фото: Соцсети Кори Гауфф

«Скоро у ваших берегов», — подписала фото Гауфф.

22-летняя Гауфф дважды становилась чемпионкой ТБШ. В 2023 году она одержала победу на US Open, в 2025 году американка стала победительницей «Ролан Гаррос».

В сезоне-2026 Кори Гауфф завоевала один титул на уровне тура. В августе теннисистка выиграла турнир категории WTA-1000 в Цинциннати, США. Ранее Гауфф также квалифицировалась на Итоговый турнир WTA — 2026 в одиночном разряде, который пройдёт в Индиан-Уэллсе.