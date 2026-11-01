Карлос Алькарас завоевал 28-й титул в карьере
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал 28-й титул в карьере.
Вена. Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 16:10 МСК
10
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Сегодня, 1 ноября, Алькарас стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Вене, Австрия. В матче за титул он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора, занимающего 10-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:1, 6:4. Ранее в этом сезоне испанец выиграл Australian Open, «пятисотники