«Играть против тебя очень раздражает». Де Минор поздравил Алькараса с победой в Вене
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10-й номер мирового рейтинга австралийский теннисист Алекс де Минор поздравил семикратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на турнире категории ATP-500 в Вене, Австрия. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу испанца.
Вена. Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 16:10 МСК
10
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Позвольте мне начать с Карлитоса [Карлоса Алькараса]. Поздравляю тебя и твою