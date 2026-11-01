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«Играть против тебя очень раздражает». Де Минор поздравил Алькараса с победой в Вене

«Играть против тебя очень раздражает». Де Минор поздравил Алькараса с победой в Вене
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10-й номер мирового рейтинга австралийский теннисист Алекс де Минор поздравил семикратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на турнире категории ATP-500 в Вене, Австрия. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу испанца.

Вена. Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Позвольте мне начать с Карлитоса [Карлоса Алькараса]. Поздравляю тебя и твою