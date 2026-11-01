«Играть против тебя очень раздражает». Де Минор поздравил Алькараса с победой в Вене

10-й номер мирового рейтинга австралийский теннисист Алекс де Минор поздравил семикратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на турнире категории ATP-500 в Вене, Австрия. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу испанца.

«Позвольте мне начать с Карлитоса [Карлоса Алькараса]. Поздравляю тебя и твою