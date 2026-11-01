Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал четвёртый титул в сезоне. По этому показателю он сравнялся с россиянином Даниилом Медведевым и американцем Беном Шелтоном.

Сегодня, 1 ноября, испанец выиграл турнир ATP-500 в Вене, Австрия. В матче за титул он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора (10-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Ранее в этом году Алькарас выиграл Australian Open, «пятисотники» в Дохе и Токио. Э