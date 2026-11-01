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Карлос Алькарас одержал 26-ю победу подряд на «пятисотниках»

Карлос Алькарас одержал 26-ю победу подряд на «пятисотниках»
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Семикратный чемпион ТБШ, третий номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 26-ю победу подряд на турнирах категории ATP-500. Сегодня, 1 ноября, испанец выиграл турнир в Вене, Австрия. В матче за титул он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора (10-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.

Вена. Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Напомним, в этом году Алькарас одержал победу на турнирах категории ATP-500 в Дохе и Токио. В 2025 году испанец завоёвывал титулы на «пятисотниках» в Токио, Лондоне и Роттердаме.

Победа на турнире в Вене, Австрия, стала для испанца 28-й в карьере и четвёртой в сезоне.