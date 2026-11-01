Карлос Алькарас одержал 26-ю победу подряд на «пятисотниках»

Семикратный чемпион ТБШ, третий номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 26-ю победу подряд на турнирах категории ATP-500. Сегодня, 1 ноября, испанец выиграл турнир в Вене, Австрия. В матче за титул он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора (10-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Напомним, в этом году Алькарас одержал победу на турнирах категории ATP-500 в Дохе и Токио. В 2025 году испанец завоёвывал титулы на «пятисотниках» в Токио, Лондоне и Роттердаме.

Победа на турнире в Вене, Австрия, стала для испанца 28-й в карьере и четвёртой в сезоне.