Карлос Алькарас — третий испанец, выигравший «пятисотник» в Вене
Поделиться
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира теннисист Карлос Алькарас стал третьим представителем Испании, который выиграл турнир ATP-500 в Вене, Австрия, после Фелисьяно Лопеса (2004) и Давида Феррера (2015).
Вена. Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 16:10 МСК
10
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Сегодня, 1 ноября, в матче за титул в Вене Алькарас обыграл представителя Австралии Алекса де Минора (10-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
Тро