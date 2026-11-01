Карлос Алькарас — третий испанец, выигравший «пятисотник» в Вене

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира теннисист Карлос Алькарас стал третьим представителем Испании, который выиграл турнир ATP-500 в Вене, Австрия, после Фелисьяно Лопеса (2004) и Давида Феррера (2015).

Сегодня, 1 ноября, в матче за титул в Вене Алькарас обыграл представителя Австралии Алекса де Минора (10-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

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