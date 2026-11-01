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Карлос Алькарас — третий испанец, выигравший «пятисотник» в Вене

Карлос Алькарас — третий испанец, выигравший «пятисотник» в Вене
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира теннисист Карлос Алькарас стал третьим представителем Испании, который выиграл турнир ATP-500 в Вене, Австрия, после Фелисьяно Лопеса (2004) и Давида Феррера (2015).

Вена. Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Сегодня, 1 ноября, в матче за титул в Вене Алькарас обыграл представителя Австралии Алекса де Минора (10-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Тро