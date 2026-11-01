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Карлос Алькарас прокомментировал победу на турнире ATP-500 в Вене

Карлос Алькарас прокомментировал победу на турнире ATP-500 в Вене
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над представителем Австралии Алексом де Минором в финале турнира ATP-500 в Вене. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Вена. Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Мы с командой прекрасно знаем уровень Алекса де Минора. Его стиль игры очень опасен. Он бьёт по мячу практически плоско, из-за чего тот летит очень низко и быстро скользит по корту. В таких условиях крайне сложно вкладывать в каждый удар ту силу, которую хочется. Алекс очень быстр, поэтому каждое очко приходится буквально в