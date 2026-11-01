Карлос Алькарас прокомментировал победу на турнире ATP-500 в Вене

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над представителем Австралии Алексом де Минором в финале турнира ATP-500 в Вене. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

«Мы с командой прекрасно знаем уровень Алекса де Минора. Его стиль игры очень опасен. Он бьёт по мячу практически плоско, из-за чего тот летит очень низко и быстро скользит по корту. В таких условиях крайне сложно вкладывать в каждый удар ту силу, которую хочется. Алекс очень быстр, поэтому каждое очко приходится буквально в