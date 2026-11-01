«Это была потрясающая неделя!» Алькарас обратился к де Минору после финала в Вене

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к австралийцу Алексу де Минору после финала турнира ATP-500 в Вене. Алькарас победил со счётом 6:1, 6:4.

«Начнём с Алекса: это была потрясающая неделя! Ты постоянно движешься вперёд, делаешь шаги к развитию — и ты сам, и вся твоя команда. Мне очень приятно видеть, как вы каждую неделю совершаете что-то значимое. Продолжайте в том же духе! Отличная неделя, поздравляю с так