Валантен Вашеро стал чемпионом «пятисотника» в Базеле
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31-я ракетка мира монегасский теннисист Валантен Вашеро стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Базеле, Швейцария. В матче за титул он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (21-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3.
Базель. Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 17:45 МСК
21
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
31
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Вашеро восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи зара