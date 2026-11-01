Валантен Вашеро стал чемпионом «пятисотника» в Базеле

31-я ракетка мира монегасский теннисист Валантен Вашеро стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Базеле, Швейцария. В матче за титул он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (21-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Вашеро восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи зара