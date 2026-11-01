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Иржи Легечка — Валантен Вашеро: результат матча 1 ноября, счёт 1:2, финал турнира в Базеле

Валантен Вашеро стал чемпионом «пятисотника» в Базеле
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31-я ракетка мира монегасский теннисист Валантен Вашеро стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Базеле, Швейцария. В матче за титул он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (21-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Базель. Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 17:45 МСК
Иржи Легечка
21
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
2 		6 6
         
Валантен Вашеро
31
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Вашеро восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи зара