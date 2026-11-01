Новак Джокович ответил, кому бы позвонил в три часа ночи в случае неприятностей

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 12-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил, кому бы позвонил в три часа ночи, если бы у него были неприятности.

«Если говорить о тех, кто сейчас выступает в туре, то на ум приходит Саша Зверев. Да, он знает, что такое неприятности, так что, пожалуй, в этом мы с ним похожи», — сказал Джокович в видео в аккаунте турнира ATP-500 в Базеле в социальной сети.

Во втором круге «пятисотника» в Базеле сербский теннисист уступил представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:7 (5:7). Штруфф впервые в карьере одолел Джоковича. Теперь счёт их личных встреч — 8-1 в пользу серба.