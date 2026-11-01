«Участие подтверждено на 100%». Фис — о «Мастерсе» в Париже после снятия с матча в Базеле

Восьмая ракетка мира французский теннисист Артюр Фис оценил своё физическое состояние перед стартом «Мастерса» в Париже и подтвердил своё участие в турнире.

«Чувствую себя отлично. Всё хорошо, тело реагирует нормально. Сегодня вечером я впервые потренируюсь, а потом посмотрим, как всё будет развиваться. После Базеля я вернулся домой в тот же день и очень тщательно заботился о себе. Вчера у меня был выходной, а сегодня я прошёл лечение. Сегодня вечером потренируюсь. Пока всё выглядит хорошо.

Я не хотел усугублять возможные проблемы, поэтому решение было принято из предосторожности. В конце сета я коротко поговорил с командой, и мы решили остановить матч. Моё участие подтверждено на 100%», — приводит слова Фиса Punto de Break.