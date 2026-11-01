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Хуан-Карлос Ферреро станет тренером Бена Шелтона

Хуан-Карлос Ферреро станет тренером Бена Шелтона
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2003 испанский тренер Хуан-Карлос Ферреро в 2027 году войдёт в команду четвёртой ракетки мира американца Бена Шелтона.

«Рад сообщить, что в 2027 году я возвращаюсь в ATP Tour — буду работать вместе с Беном Шелтоном. Бен обладает выдающимся талантом, мощью и сильным характером.

Очень рад присоединиться к Брайану [Шелтону] и всей команде на этом захватывающем новом этапе. С нетерпением жду возможности поделиться своим опытом и вместе со всеми поработать над достижением амбициозных целей», — написал Ферреро в социальных сетях.

Напомним, Ферреро работал тренером испанца Карлоса Алькараса с 2019 года. Под его руководством тот выиграл шесть титулов турниров «Большого шлема». Сотрудничество прекратилось в декабре 2025 года. По словам тренера, разногласия возникли из-за некоторых условий контракта.

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