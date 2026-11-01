«Будем пахать. Погнали!» Бен Шелтон — о начале сотрудничества с Хуан-Карлосом Ферреро

Финалист US Open — 2026, четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал начало сотрудничества с победителем «Ролан Гаррос» — 2003 испанцем Хуан-Карлосом Ферреро.

«Отличное пополнение в моей команде на предстоящий сезон!!! С нетерпением жду начала работы — впереди межсезонье, будем пахать… Погнали!» — написал Шелтон в социальных сетях.

Напомним, Ферреро работал тренером испанца Карлоса Алькараса с 2019 года. Под его руководством тот выиграл шесть титулов турниров «Большого шлема». Сотрудничество прекратилось в декабре 2025 года. По словам тренера, разногласия возникли из-за некоторых условий контракта.