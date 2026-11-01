Алькарас — болельщикам после победы в Вене: искренне ценю всю ту любовь, которую ощущал

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поблагодарил болельщиков за поддержку после победы на турнире ATP-500 в Вене. В матче за титул он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:1, 6:4.

«Всем привет! Я выиграл свой первый титул здесь, в Вене. Это была невероятная, очень эмоциональная для меня неделя. Искренне ценю всю ту любовь и поддержку, которую ощущал с самого первого дня. Благодарен вам за всё, что