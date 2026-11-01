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Макки — о начале работы Шелтона и Ферреро: тренировать Алькараса — совсем другое дело

Макки — о начале работы Шелтона и Ферреро: тренировать Алькараса — совсем другое дело
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Известный тренер Рик Макки высказался о начале сотрудничества четвёртой ракетки мира американского теннисиста Бена Шелтона и испанца Хуан-Карлоса Ферреро.

«Тренировать такого невероятно одарённого от природы игрока, как Алькарас, — это совсем другое дело, нежели работа с Шелтоном. Биг Бен прибавляет с каждым годом — сейчас он уже четвёртая ракетка мира. Это лучший тандем отца и сына, который я видел за долгое время. Теперь перед Ферреро стоит задача вывести воспитанника «Флорида Гейторс» на уровень победителя турниров «Большого шлема» — может, и не одного — или даже на первую строчку мирового рейтинга. Подобное достижение было бы ещё более значимым, чем успехи Ферреро в период его работы с испанским волшебником», — написал Макки в социальных сетях.

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