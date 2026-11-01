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«Буду следить за его успехами». Алькарас — о начале работы Ферреро и Шелтона

«Буду следить за его успехами». Алькарас — о начале работы Ферреро и Шелтона
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на новость, что его бывший тренер Хуан-Карлос Ферреро будет тренировать американца Бена Шелтона.

— Сегодня появилась новость, что Хуан-Карлос станет тренером Бена Шелтона. Нам, конечно, интересно: что вы об этом думаете?
— Честно говоря, я этого не видел. Слышал, конечно, но не знаю, кто именно это сказал. Пока сам Бен или Хуан-Карлос не подтвердят — не поверю. Ведь о том, с кем я буду работать, тоже ходит немало слухов.

Люди часто говорят, что им кажется или что они якобы знают, — время покажет. Но если это правда, думаю, это станет отличным усилением для команды Бена Шелтона. Уверен, Хуан-Карлос отлично справится и поможет Бену ещё больше поднять свой уровень игры. Так что буду следить за его успехами, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Ранее Ферреро и Шелтон в социальных сетях подтвердили начало сотрудничества. Сотрудничество Алькараса и Ферреро прекратилось в декабре 2025 года. По словам тренера, разногласия возникли из-за некоторых условий контракта.

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