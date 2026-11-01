«Не получится в этом году — попробую в следующие». Фис — об Итоговом турнире ATP — 2026

Восьмой номер мирового рейтинга французский теннисист Артюр Фис высказался о борьбе за попадание на Итоговый турнир ATP — 2026.

«Думаю, я не чувствую большего давления — скорее больше воодушевления. Стараюсь сохранять позитивный настрой, потому что это хорошо. Мне всего 22 года, и я могу квалифицироваться на Итоговый турнир ATP. Как я уже говорил, если не получится в этом году, попробую в следующие. Конечно, было бы здорово добиться этого в текущем сезоне. Играю хорошо.

Что касается того, дрожат ли у меня руки, по правде говоря, нет. Но мы начали играть в помещении, и матчи стали сложнее. Поединки стали более равными: все хорошо подают, все хорошо принимают, много тай-брейков. Я сыграл немало таких матчей с начала сезона в помещении, так что посмотрим, что будет», — приводит слова Фиса Punto de Break.