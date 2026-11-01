Карлос Алькарас: после травмы уже два выигранных турнира — это потрясающе

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих результатах после возвращения в тур, а также поделился планами на остаток сезона.

«После травмы уже два выигранных турнира — это потрясающе. Это была эмоциональная неделя для меня, я проделал много работы дома, а потом приехал сюда в хорошей форме, чтобы попытаться дать себе шанс поднять трофей — и вот мы здесь.

Я получаю удовольствие каждый раз, когда играю в теннис, каждый раз, когда выхожу на корт. Очень скучал по этому на протяжении четырёх с половиной месяцев. Сейчас у меня полно энергии, амбиций и