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Карлос Алькарас: после травмы уже два выигранных турнира — это потрясающе

Карлос Алькарас: после травмы уже два выигранных турнира — это потрясающе
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих результатах после возвращения в тур, а также поделился планами на остаток сезона.

«После травмы уже два выигранных турнира — это потрясающе. Это была эмоциональная неделя для меня, я проделал много работы дома, а потом приехал сюда в хорошей форме, чтобы попытаться дать себе шанс поднять трофей — и вот мы здесь.

Я получаю удовольствие каждый раз, когда играю в теннис, каждый раз, когда выхожу на корт. Очень скучал по этому на протяжении четырёх с половиной месяцев. Сейчас у меня полно энергии, амбиций и