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Фис — о «Мастерсе» в Париже: атмосфера будет фантастической, очень хочу играть здесь

Фис — о «Мастерсе» в Париже: атмосфера будет фантастической, очень хочу играть здесь
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Восьмая ракетка мира французский теннисист Артюр Фис рассказал, что с начала сезона-2026 ждал возможности выступить на турнире серии «Мастерс» в Париже.

«Я здесь впервые, никогда не играл на этом корте, так что будет интересно. Если выбирать одно воспоминание с турнира Rolex Paris Masters, выберу матч Гаэля Монфиса с Марином Чиличем, когда он отбивал практически все мячи, а публика сходила с ума. Думаю, это одно из лучших воспоминаний моего детства.

С начала сезона я ждал возможности сыграть в Париже. Я не смог участвовать в «Ролан Гаррос», но очень хочу соревноваться здесь. Стадион огромный, поэтому матчи будут захватывающими, а счёт — очень равным. Атмосфера будет фантастической, очень хочу играть здесь», — приводит слова Фиса Punto de Break.

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