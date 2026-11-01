«Он меня хорошо знает». Хачанов рассказал о сотрудничестве с Андреем Чесноковым

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о сотрудничестве с бывшим девятым номером мирового рейтинга, финалистом Кубка Дэвиса — 1995, известным тренером Андреем Чесноковым.

«Всё отлично, на самом деле, мне очень нравится. Во-первых, у него есть большой опыт, как игрока, а потом и как тренера. Плюс он меня достаточно хорошо знает, он всегда следил за теннисом, он знает очень многих соперников, на удивление. То есть это означает, что он не уходил из тенниса, можно сказать, на какой-то момент, а много за кем следил. Опять же, всё равно, когда ты играешь турниры, много над чем, наверное, поработать не можешь, потому что у нас концовка сезона, последние два турнира — Вена и Париж. И тут больше вот такие, наверное, нюансы игровые, больше какое-то настроение, эмоциональная составляющая, мотивация. Пока что всё нравится.

Мы поработали в Вене. Был отличный матч с Алькарасом, к сожалению, просто не выиграл, чуть-чуть не повезло, что мы попали друг на друга в первом круге. А так мне кажется, что если б на кого-то ещё попал, мог бы дальше тоже пойти.

Он очень активный, у него очень много энергии, мне кажется, он вообще такой фанатик тенниса, очень любит, и ему всегда хочется играть. То есть, как только он видит свободный корт, пока мы сидим, отдыхаем, пьём воду, он со всеми тренерами встаёт сразу же стучать и играть. Поэтому, когда есть такая возможность, и со мной или с кем-то ещё, он ей обязательно воспользуется», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.