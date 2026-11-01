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«Один из любимых турниров, 100%». Карен Хачанов — о «Мастерсе» в Париже

«Один из любимых турниров, 100%». Карен Хачанов — о «Мастерсе» в Париже
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов назвал «Мастерс» в Париже, Франция, одним из своих самых любимых турниров.

«Опять же, тут скорее это любимый «Мастерс» больше из-за того, что здесь выиграл один из таких больших трофеев, понятное дело. Плюс мне всегда нравилось играть во Франции с этой публикой, вообще с такой атмосферой, так скажем. Но думаю, по организации сейчас они гораздо лучше прибавили, чем в Берси. Сам стадион в Берси, конечно же, был один из самых красивых, наверное, вообще, именно в зале из всех турниров теннисных. Тяжело сказать. Какие-то вещи тут нравятся, какие-то не нравятся, но это как и на всех турнирах. Есть парочка идеальных турниров, но у всех есть какие-то плюсы и минусы. Но, наверное, парижский «Мастерс» один из любимых, 100%», — рассказал Хачанов корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Мурадян.

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