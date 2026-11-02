«Выгорания нет». Рублёв рассказал о состоянии к концу сезона-2026

22-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился, в каком физическом и моральном состоянии находится к концу текущего сезона.

– В этом году вы сыграли как будто бы чуть меньше турниров? Или так показалось, что сократили нагрузку, подкорректировали расписание?

– Ну, чуть-чуть. Но я не думаю, что намного, может, на один-два турнира меньше.

– Чувствуете, что меньше устали к концу сезона или всё так же, как всегда?

– Ну, нет, от этого не зависело, есть усталость или нет. Больше влияло выгорание. Сейчас такого выгорания, как в том году, нет. Но результатов тоже нет (смеётся). Да нет, на самом деле, даже не знаю, как сказать. Усталость… она есть, просто, как я сказал, выгорания нет, это самое главное.

– А есть уже планы на отдых в это межсезонье?

– Нет.

– Никаких?

– Да, наоборот, я думаю, что планы поработать, – сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.