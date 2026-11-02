22-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, когда переживал во время просмотра теннисных матчей.

— Раньше, по юниорам, когда первые командные турниры были, я прямо мог очень переживать. Прямо с самого начала, неважно, там легко идёт матч, нелегко, мог очень переживать. Потом как-то это стало уже редко. То есть, когда прямо совсем, если это командные были, как Кубок Дэвиса или какой-нибудь ATP Cup, какой-то третий сет близится к тай-брейку, конечно, здесь переживал. Плюс-минус так сложилось, когда были командные, мы с Даней [Медведевым] играли или с Кареном [Хачановым], как правило, там в первые 20 минут по матч