15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов рассказал, что приедет на выставочный турнир в Петербург в ноябре

Хачанов рассказал, что приедет на выставочный турнир в Петербург в ноябре
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что выступит на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт с 27 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

«Да-да, это не секрет. Я подтвердил, приеду в Питер на «Пальмиру» обязательно», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Карен Хачанов выступит на «Мастерсе» в Париже, Франция. В первом круге соревнований россиянин встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым. Соревнования проходят со 2 по 8 ноября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.

Материалы по теме
«Планы на отдых — поработать»: Хачанов и Рублёв — перед стартом «Мастерса» в Париже
Эксклюзив
«Планы на отдых — поработать»: Хачанов и Рублёв — перед стартом «Мастерса» в Париже