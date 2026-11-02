Хачанов рассказал, что приедет на выставочный турнир в Петербург в ноябре

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что выступит на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт с 27 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

«Да-да, это не секрет. Я подтвердил, приеду в Питер на «Пальмиру» обязательно», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Карен Хачанов выступит на «Мастерсе» в Париже, Франция. В первом круге соревнований россиянин встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым. Соревнования проходят со 2 по 8 ноября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.