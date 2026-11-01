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«Мы уже списались». Карен Хачанов пригласил Матвея Сафонова на матчи «Мастерса» в Париже

«Мы уже списались». Карен Хачанов пригласил Матвея Сафонова на матчи «Мастерса» в Париже
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пригласил голкипера «ПСЖ» соотечественника Матвея Сафонова посетить матчи «Мастерса» в Париже.

«Да, мы с ним уже списались. Мы, наверное, увидимся, может быть, на выходных. Но у них вчера была игра [у футбольного клуба «ПСЖ»]. Они уезжают в понедельник, мне кажется, или во вторник, у них игра на выезде. Следующая игра домашняя в следующую пятницу. Мы с ним списывались, думаю, просто увидимся, может быть, на этих выходных. И он хотел прийти на игру тоже, но там уже вопрос с расписанием… Если совпадём, попадём, как мои матчи будут идти в понедельник-вторник. Поэтому от этого будет зависеть», – сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

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