Алькарас рассказал, какие вопросы на пресс-конференциях ему нравятся больше всего

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какие вопросы на пресс-конференциях ему нравятся больше всего.

— На какие вопросы вам больше нравится отвечать во время пресс-конференций — на технические или на какие-то другие?

— Мне нравятся технические вопросы — те, в которых можно подробно рассказать, как складывался матч, о моих ударах, тактических моментах… Иногда мне бывает немного сложно выразить свои мысли по-английски (улыбается), но такие вопросы мне действительно по душе, — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Карлос Алькарас стал чемпионом турнира ATP-500 в Вене, Австрия. В матче за титул он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:1, 6:4.