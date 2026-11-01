15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас рассказал, какие вопросы на пресс-конференциях ему нравятся больше всего

Алькарас рассказал, какие вопросы на пресс-конференциях ему нравятся больше всего
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какие вопросы на пресс-конференциях ему нравятся больше всего.

— На какие вопросы вам больше нравится отвечать во время пресс-конференций — на технические или на какие-то другие?
— Мне нравятся технические вопросы — те, в которых можно подробно рассказать, как складывался матч, о моих ударах, тактических моментах… Иногда мне бывает немного сложно выразить свои мысли по-английски (улыбается), но такие вопросы мне действительно по душе, — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Карлос Алькарас стал чемпионом турнира ATP-500 в Вене, Австрия. В матче за титул он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:1, 6:4.

Материалы по теме
Карлос Алькарас: после травмы уже два выигранных турнира — это потрясающе