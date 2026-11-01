«Поддерживаю тех, с кем общаюсь». Хачанов раскрыл, за каких спортсменов болеет вне тенниса

24-й номер мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов поделился, за каких спортсменов болеет вне тенниса.

— Если брать другие виды спорта, я люблю бои, MMA. Я дружу с Арманом Царукяном, вот его поддерживаю, когда он выступает.

– Ислама Махачева?

– С Исламом Махачевым мы, к сожалению, не познакомились лично, и с Хабибом Нурмагомедовым тоже. Мы заочно знакомы, но не пересекались.

– Просто вспомнилось, что Александр Бублик болеет за Ислама и любит обсуждать с вами бои.

– Да-да. Но я, конечно же, за ними слежу. Хабибу большое уважение, большой респект, потому что он один из любимых бойцов ещё со времён, когда он дрался. А так, наверное, поддерживаю тоже тех ребят, с кем, опять же, общаюсь, дружу, с кем поддерживаю контакт. Например, когда Федя Смолов играл. То есть ты приходишь уже не за клуб болеть, как фанат, а, наверное, к конкретному человеку.

Артемий Панарин, конечно же. Они играют в Америке, поэтому ночные все матчи не получается смотреть. Иногда обзоры смотришь, тоже поддерживаешь, списываешься. Мы с ним очень хорошо дружим, общаемся, созваниваемся достаточно регулярно. Он за моими, может быть, матчами тоже, когда получается, следит, я — за его. Надеюсь, смогу попасть однажды, я на НХЛ ни разу не был. Вот ни разу не попадали с расписанием. Мы с Серёжей Бобровским тоже общаемся. Пару раз совпадали наши матчи в Майами и в Индиан-Уэллсе на те дни, когда играли «Лос-Анджелес Кингз» или «Флорида Пантерз», и не получалось. Посмотрим, может быть, в следующем году получится, — ска