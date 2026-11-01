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«Сегодня вечером я их сбрею». Карлос Алькарас рассказал, что не собирается оставлять усы

«Сегодня вечером я их сбрею». Карлос Алькарас рассказал, что не собирается оставлять усы
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы на турнире ATP-500 в Вене, Австрия, признался, что собирается сбрить усы, а также рассказал, когда отправится на «Мастерс» в Париж.

— Карлос, большое спасибо, что пришли. Вопрос насчёт усов: собираетесь их оставить или нет?
— Нет, сегодня вечером я их сбрею. Сегодня был последний день; уже сегодня вечером я отправляюсь прямиком в Париж, — приводит слова Алькараса Ubitennis.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Карлос Алькарас встретится с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Алекс Михельсен, США.

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