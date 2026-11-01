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«Сезон может быть длинным». Алькарас — о том, планирует ли сыграть в Вене в следующем году

«Сезон может быть длинным». Алькарас — о том, планирует ли сыграть в Вене в следующем году
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, планирует ли выступить на турнире ATP-500 в Вене в следующем сезоне.

— Какова вероятность того, что мы снова увидим вас в Вене в следующем году?
— Посмотрим. Сезон может быть очень длинным — возможно, я проведу много матчей, а может, и меньше. Время покажет. Могу сказать одно: эта неделя в Вене прошла для меня просто замечательно. Спасибо болельщикам, которые пришли на матчи, и всем организаторам турнира — нам с командой здесь было очень комфортно. Кто знает, в каких турнирах я буду участвовать в следующем году? Но если решу выступать на этой неделе календаря, Вена, скорее всего, будет в числе моих главных приоритетов, — приводит слова Алькараса Ubitennis.

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