«Отличный тренер, один из лучших в мире». Шелтон — о том, почему начал работу с Ферреро

Финалист US Open — 2026, четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, почему решил начать сотрудничество с чемпионом «Ролан Гаррос» — 2003 испанцем Хуан-Карлосом Ферреро.

«Отличный тренер, один из лучших в мире. К тому же, в своё время он был первой ракеткой мира как игрок. Думаю, он может привнести в нашу команду огромный опыт и мудрость, что станет важным вкладом для меня и моей карьеры», — приводит слова Шелтона TNT Sports.

Напомним, Ферреро работал тренером испанца Карлоса Алькараса с 2019 года. Под его руководством тот выиграл шесть титулов турниров «Большого шлема». Сотрудничество прекратилось в декабре 2025 года. По словам тренера, разногласия возникли из-за некоторых условий контракта.