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«Несёт полную чушь». Зверев ответил на критику со стороны Беккера

«Несёт полную чушь». Зверев ответил на критику со стороны Беккера
Комментарии

Первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на критику со стороны шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира немецкого теннисиста Бориса Беккера.

«Думаю, он, как всегда, несёт полную чушь. Не знаю, что с ним сейчас происходит, но у меня складывается впечатление, что ему нужно комментировать всё, что я делаю. Считаю, что он ищет любой повод, чтобы меня принизить. Он может так поступать — это его решение.

Мне странно, что он считает, будто я должен