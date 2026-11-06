«Очень взволнована». Пегула — о возвращении на Итоговый турнир WTA

Обладательница 11 титулов WTA в одиночном разряде, пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поделилась своими эмоциями от возвращения на Итоговый турнир WTA, который пройдёт в Индиан-Уэллсе, США, с 8 по 15 ноября.

«Я очень взволнована возвращением в Индиан-Уэллс. Это всегда прекрасное место. Невозможно не получать удовольствие от игры с таким пейзажем на фоне и такой приятной погодой.

Немного волновалась, какая будет погода в это время года, но думаю, она даже лучше, чем когда мы приезжаем весной. Я в восторге от возвращения и участия в таком необыкновенном событии», — приводит слова Пегулы Punto de Break.