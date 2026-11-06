«Как в школе». Гауфф — о своих портретных фото для Итогового чемпионата WTA — 2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала свои портретные фото, опубликованные Женской теннисной ассоциацией (WTA) в преддверии Итогового чемпионата WTA — 2026.

«Это выглядит как первый день в школе, хаха», – написала Гауфф на личной странице в одной из социальных сетей, прикрепив свои фото.

Итоговый турнир — 2026 пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, США. По регламенту турнира теннисистки начнут соревнования с группового этапа.

В первой группе сыграют: Елена Рыбакина (Казахстан), Кори Гауфф и Джессика Пегула (обе – США) и Линда Носкова (Чехия). Во второй группе за выход в полуфинал поборются Мирра Андреева (Россия), Элина Свитолина (Украина), Арина Соболенко (Беларусь) и Каролина Мухова (Чехия).