«Главное — принимать правильные решения». Пегула — об игре на разных покрытиях

Обладательница 11 титулов WTA в одиночном разряде, пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула заявила, что добиваться успеха на разных покрытиях очень трудно, поскольку на каждом корте приходится играть по-другому.

«Думаю, очень трудно добиваться успеха на разных покрытиях, потому что на каждом ты играешь немного по-другому. Привыкаешь к определённому корту, и вдруг, иногда мне кажется, что только-только начала находить свою игру на траве или на грунте, а сезон заканчивается. Забавно, потому что приходится постоянно адаптироваться.

Вот что я стараюсь делать. Когда у меня трудности на каком-то покрытии, думаю, что оно мне не очень нравится, но мне нужно найти способ адаптироваться и заставить его работать.

В конечном счёте, нужно также оставаться верной своей игре. Не думаю, что можно слишком много всего менять. Иногда всё дело просто в выполнении разных ударов из разных позиций, в большей осознанности того, что происходит на корте, и в хорошем знании соперницы.

Кроме того, каждый раз, когда я пыталась слишком сильно изменить свою игру ради адаптации к покрытию, у меня это не особенно хорошо получалось. Главное — принимать более правильные решения, когда играешь на разных покрытиях», — приводит слова Пегулы Punto de Break.