Федерер предположил, благодаря чему Зверев смог завоевать два титула ТБШ

20-кратный чемпион турниров «Большого Шлема», экс первый номер мирового рейтинга швейцарский теннисист Роджер Федерер предположил, благодаря чему первой ракетке мира немцу Александру Звереву удалось завоевать два титула ТБШ.

— Вы следили за карьерой Александра Зверева с самого начала. Как считаете, почему у него в итоге всё же получилось выиграть два турнира «Большого шлема»?

— Потому что он решался играть смело даже в важных матчах. Многие, включая меня, годами советовали ему играть более агрессивно с задней линии и больше диктовать ход игры. В важные моменты у него часто возникала проблема. — он становился слишком пассивным. По уровню его мастерства оба титула были давно заслужены. Поэтому я безумно рад за него, — приводит слова Федерера Sports Illustrated.